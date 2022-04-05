Оккупанты продолжают атаки на Харьков, под Изюмом продвинулись и захватили село

5 апреля, 07:40
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Оккупантам удалось продвинуться под Изюмом (Фото:Генштаб)

Оккупантам удалось продвинуться под Изюмом (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты взяли под контроль населенный пункт Бражковка в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб.

«В направлении на Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении на Барвинково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка», — говорится в сообщении.

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Также оккупанты силами до батальонной тактической группы 1-го танкового полка наступали в направлении на населенный пункт Сулиговка, но успеха не имели.

В Генштабе добавили, что оккупанты продолжают блокировать Харьков. Постоянными артиллерийскими обстрелами продолжают уничтожать жилые кварталы и инфраструктуру города.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Харьковская область Война России против Украины

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