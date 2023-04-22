Оккупанты захватили здание католического костела в Бердянске 22 апреля, 07:16 Костел Рождества Пресвятой Девы Марии (Фото:primorka.city)

Россияне захватили здание католического костела Рождества Пресвятой Девы Марии во временно оккупированном Бердянске. В костеле местные жители могли получить помощь и укрытие, а также услышать органную музыку.

Об этом сообщили в Бердянской городской военной администрации.



«Русские захватчики продолжают оказывать притеснения и преследовать религиозные общины в Бердянске. В этот раз они захватили здание католического костела», — говорится в сообщении.

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Настоятель костела отец Иван Левицкий принимал участие в проукраинских митингах и каждый день молился в центре города.

«В прошлом году оккупанты похитили священников греко-католической церкви — Богдана Галета и Ивана Левицкого. Их обвинили в хранении взрывчатки и сотрудничества с украинскими спецслужбами. Пропагандистские медиа писали, что якобы в костеле нашли тайник с оружием, а самих священнослужителей 2015 некоторое время служили капелланами для украинской армии в зоне АТО», — добавили в городском совете.

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Пока информации о похищенных нет.