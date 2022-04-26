Захват горсовета Херсона. Никаких триколоров и советских флагов мы никогда не примем — глава ОВА

26 апреля, 12:10
Цей матеріал також доступний українською
Флаг Украины, иллюстраивное фото (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Флаг Украины, иллюстраивное фото (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Поддержи НВ

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута назвал захват российскими оккупантами помещения городского совета ожидаемым и заявил, что местные власти не примут их условий.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

«В течение двух месяцев оккупации городской совет оставался одним из органов местной власти, работавший под желто-голубым флагом. Выражаю огромную благодарность работникам учреждения и мэру Игорю Колыхаеву. К сожалению, ситуация с захватом мэрии — ожидаемая, ведь рашисты идут по единому сценарию и подобные действия стали для них уже привычными. Но никаких триколоров и советских флагов мы никогда не примем, ведь в сердце — Украина», — написал Лагута Telegram.

Видео дня

Он подчеркнул, что несмотря ни на что, Херсон и Херсонская область — это Украина.

Вечером в понедельник, 25 апреля, в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные российские оккупанты, забрали ключи и сменили охрану на свою.

https://www.youtube.com/embed/O_d_4T04HcM
Редактор: Евгений Жаровский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсон Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X