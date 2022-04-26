Захват горсовета Херсона. Никаких триколоров и советских флагов мы никогда не примем — глава ОВА 26 апреля, 12:10 Цей матеріал також доступний українською Флаг Украины, иллюстраивное фото (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута назвал захват российскими оккупантами помещения городского совета ожидаемым и заявил, что местные власти не примут их условий.

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«В течение двух месяцев оккупации городской совет оставался одним из органов местной власти, работавший под желто-голубым флагом. Выражаю огромную благодарность работникам учреждения и мэру Игорю Колыхаеву. К сожалению, ситуация с захватом мэрии — ожидаемая, ведь рашисты идут по единому сценарию и подобные действия стали для них уже привычными. Но никаких триколоров и советских флагов мы никогда не примем, ведь в сердце — Украина», — написал Лагута Telegram.

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Он подчеркнул, что несмотря ни на что, Херсон и Херсонская область — это Украина.

Вечером в понедельник, 25 апреля, в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные российские оккупанты, забрали ключи и сменили охрану на свою.

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