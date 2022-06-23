Ситуация возле Северодонецка: оккупанты захватили два населенных пункта, готовятся к форсированию Северского Донца 23 июня, 07:18 Цей матеріал також доступний українською Ситуация возле Северодонецка остается напряженной (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На Донецком направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на установлении полного контроля над городом Северодонецк.



Как сообщает Генштаб, подразделения агрессора также ведут наступательные действия с целью оцепления украинских войск в районе города Лисичанск и блокировании основных логистических путей.

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На Северодонецком направлении оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка. Ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино.

Также российские оккупационные войска готовятся к форсированию реки Северский Донец.

Ранее глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что ситуация в городе сложная, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично — на территории завода. В укрытиях на Азоте остаются более 500 мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

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