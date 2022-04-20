Оккупанты захватили 80% Луганской области — глава ОВА 20 апреля, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Сергей Гайдай сообщил, что Луганскую область обстреливают и в регионе нет безопасных городов. (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что 80% территории Луганской области находится под контролем страны-агрессора.

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«Россия, безусловно, не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться дальше», — сообщил он в комментарии CNN.

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Он добавил, что российские оккупанты сильно рассредоточились.

«У нас здесь очень серьезная ситуация. Всю Луганскую область обстреливают. Нет безопасных городов… Мы понимаем, что российская власть будет идти вперед и будет уничтожать все на своем пути. Поэтому мы пытаемся максимально эвакуировать всех», — сообщил Гайдай.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и Генштаб ВСУ заявляли, что россияне начали большую «битву за Донбасс».

Минобороны Украины отмечало, что российские войска пошли в наступление на востоке Украины, в частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

При этом Вашингтон убежден, что Россия за время нового наступления на восток Украины не захватила никаких значимых территорий.

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