Оккупанты задерживают людей в Северодонецке за использование украинской мобильной связи — ОВА

19 апреля, 21:33
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Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты в украинском Северодонецке Луганской области запрещают местным жителям пользоваться украинской мобильной связью.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram.

«В Северодонецке оккупанты запрещают людям пользоваться мобильной связью. Кое-где задерживают их», — пишет он.

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В эфире телемарафона он уточнил, что оккупанты всячески пытаются подавлять украинскую связь, но остаются очаги связи на многоэтажках.

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Лысогор добавил, что местные жители знают об этом и используют эти точки, чтобы созваниваться с родными, но россияне начали задерживать людей.

«Начали крыши проверять, хватать наших людей и тянуть к их в недоотделения полиции и там проводить, как они это называют, профилактические беседы. Однако это действительно запугивание и издевательство над нашими людьми», — отметил глава ОВА.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Мобильная связь Луганская область Северодонецк

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