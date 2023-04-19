Оккупанты задерживают людей в Северодонецке за использование украинской мобильной связи — ОВА
Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские оккупанты в украинском Северодонецке Луганской области запрещают местным жителям пользоваться украинской мобильной связью.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram.
«В Северодонецке оккупанты запрещают людям пользоваться мобильной связью. Кое-где задерживают их», — пишет он.
В эфире телемарафона он уточнил, что оккупанты всячески пытаются подавлять украинскую связь, но остаются очаги связи на многоэтажках.
Лысогор добавил, что местные жители знают об этом и используют эти точки, чтобы созваниваться с родными, но россияне начали задерживать людей.
«Начали крыши проверять, хватать наших людей и тянуть к их в недоотделения полиции и там проводить, как они это называют, профилактические беседы. Однако это действительно запугивание и издевательство над нашими людьми», — отметил глава ОВА.