Оккупанты задержали жительницу Керчи за пожелание смерти российским военным 15 октября, 15:41 Жительницу Керчи задержали за пожелание смерти российским военным в Telegram-чате (Фото:Крыминформ)

В оккупированной Керче «сотрудники ФСБ» задержали 30-летнюю местную жительницу, которая в групповом чате Telegram написала комментарии пожеланиям смерти российским военным, участвующим в войне в Украине.

Об этом сообщает пропагандистское оккупационное информагентство Крыминформ, ссылаясь на комментарий «представительницы УФСБ по Крыму и Севастополю» Елены Варламовой.

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По данным Крыминформ, после взрыва на Крымском мосту 30-летняя жительница Керчи активно выступала с одобрением действий Украины, выражала пожелание смерти российским военным, борющимся в Украине против украинского народа.

Отмечается, что «следственный отдел УФСБ» возбудил в отношении нее уголовное дело «по признакам преступления», предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ. Эта часть устанавливает повышенную ответственность за публичные призывы, совершенные с помощью средств или информационно-телекоммуникационных сетей, в частности интернет-сети. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, решается вопрос о привлечении жительницы к административной ответственности за «дискредитацию ВС РФ» (статья 20.3.3 КоАП РФ).