Принудительная «мобилизация»: Енакиевский метзавод прекращает работу из-за нехватки персонала — ГУР

21 сентября, 13:56
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Оккупанты также пытаются вербовать заключенных из ОРДЛО (Фото:ГУР)

Оккупанты также пытаются вербовать заключенных из ОРДЛО (Фото:ГУР)

Российские оккупанты намерены принудительно «мобилизовать» на войну против Украины от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода.

Об этом в среду, 21 сентября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Там рассказали, что местные коллаборанты отменили все ранее выданные «документы об отсрочке/освобождении от мобилизации» и пытаются восполнить потери российской армии, которые на сегодняшний день уже превысили 54 тысячи человек, за счет рабочих.

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В связи с этим производство на заводе «временно приостанавливается» из-за нехватки персонала.

Кроме того, начат набор так называемых «добровольцев» из числа заключенных, содержащихся в тюрьмах в ОРДЛО.

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«Новобранцы» должны пополнить состав так называемого батальона «сомали»… Потенциальных «контрактников» отбирают по физическим критериям и опыту боевых действий. Уголовная статья и срок заключения не влияют на отбор. В то же время, отмечается небольшое количество желающих подписать контракт", — говорится в сообщении.

Тем временем в оккупированном Крыму мужчинам запретили выезд с территории полуострова без разрешения так называемого «военкомата».

«Для оформления необходимых документов необходимо сообщать цель выезда, местонахождение и сроки возврата к месту регистрации», — отметили в ГУР.

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

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По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Енакиевский металлургический завод Принудительная мобилизация ГУР ОРДЛО Война России против Украины

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