Российские военные заблокировали все выезды из Херсонской области, единственный путь — через оккупированный Крым — ОК Юг

20 мая, 16:53
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Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Российские военные заблокировали все выезды с временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Об этом заявил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

«Не имея других вариантов борьбы, оккупанты заблокировали выезд из Херсонщины в подконтрольные украинским властям территории и пытаются направить всех желающих выехать — в Крым, как единственное возможное направление. В самом Херсоне усилено патрулирование, увеличено количество блокпостов», — отметил Назавров.

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Также, по словам Назарова, местные жители, несмотря на давление и угрозы оккупантов, отметили День вышиванки.

https://www.youtube.com/embed/HXHCSis4IYA

Они распространяли фото символов Украины, листовки с призывом оккупантам вшиваться в дом, плакаты и граффити о своей проукраинской позиции и о том, что Херсонщина — это Украина.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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