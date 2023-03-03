В Запорожской области оккупанты забирают авто у тех, кто не получил паспорт РФ — Генштаб 3 марта, 08:16 Оккупанты грабят жителей Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты продолжают грабить население на временно захваченной территории Запорожской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 3 марта.

С начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, которые не получили российские паспорта.

Видео дня

Ранее Генштаб сообщал, что в захваченной Васильевке Запорожской области российские захватчики обустроили пыточную.