В Запорожской области оккупанты забирают авто у тех, кто не получил паспорт РФ — Генштаб

3 марта, 08:16
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Оккупанты грабят жителей Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты грабят жителей Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты продолжают грабить население на временно захваченной территории Запорожской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 3 марта.

С начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, которые не получили российские паспорта.

Видео дня

Ранее Генштаб сообщал, что в захваченной Васильевке Запорожской области российские захватчики обустроили пыточную.

https://www.youtube.com/watch?v=BleHTIkCQvs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Автомобили Война России против Украины Генштаб ВСУ

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