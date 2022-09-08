Оккупанты за сутки убили семерых мирных жителей в Донецкой области
Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
За сутки, 7 сентября, российские военные убили семерых гражданских в Донецкой области. Еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
Отмечено, что троих мирных жителей оккупанты убили в Славянске, двоих в Марьинке, одного в Галицыновке и одного в Водяном.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 810 человек, еще 2025 мирных жителей получили ранения. В то же время пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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