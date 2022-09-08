Оккупанты за сутки убили семерых мирных жителей в Донецкой области

8 сентября, 09:00
Поделиться:
Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

За сутки, 7 сентября, российские военные убили семерых гражданских в Донецкой области. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Отмечено, что троих мирных жителей оккупанты убили в Славянске, двоих в Марьинке, одного в Галицыновке и одного в Водяном.

Видео дня

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 810 человек, еще 2025 мирных жителей получили ранения. В то же время пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте также:
«Им нужно нас демонизировать». Россияне организуют обстрелы Донецка для создания ненависти к украинцам — интервью с Денисом Казанским
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X