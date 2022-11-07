Оккупанты за сутки пять раз обстреляли Сумскую область 7 ноября, 22:21 Последствия обстрела Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В понедельник, 7 ноября, российские военные пять раз обстреляли приграничные районы Сумской области. В общей сложности зафиксировано 48 «прилетов».

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Краснопольскую общину россияне обстреляли дважды. В 10:30 был артиллерийский обстрел. Россияне ударили 17 раз из САУ. Почти одновременно огонь велся из минометов по другому пограничному селу, всего было три «прилета».

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В Белопольской общине около 16:00 россияне били по приграничье из артиллерии. Было 16 взрывов. Во второй раз это же село враг обстрелял через полтора часа из минометов, взрывы повредили местное фермерское хозяйство и электролинию.