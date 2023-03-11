Оккупанты потеряли в районе Бахмута более 500 военных за сутки — Череватый 11 марта, 20:15 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

На Бахмутском направлении в течение суток русские оккупанты потеряли убитыми и ранеными 535 своих солдат.

Об этом заявил представитель восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.

«За эти сутки враг на Бахмутском отрезке фронта 157 раз обстрелял разными видами артиллерии. Произошло 53 боестолкновения, 16 раз обстрелял только сам Бахмут и 23 боестолкновения произошло в районе самого города. В ходе боев 221 враг был убит, 314 получили ранения различной степени тяжести», — сказал Череватый.

Видео дня

На вопрос, есть ли возможность подвозить защитникам Бахмута необходимые вещи, он ответил, что сейчас украинские инженеры и командиры делают все, чтобы поставлять защитникам Бахмута необходимую амуницию, боеприпасы, медикаменты и еду. Также обеспечивается возможность вывоза из города раненых солдат.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 158 тысяч своих солдат — из них 1010 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.