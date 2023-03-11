Оккупанты потеряли в районе Бахмута более 500 военных за сутки — Череватый

11 марта, 20:15
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Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

На Бахмутском направлении в течение суток русские оккупанты потеряли убитыми и ранеными 535 своих солдат.

Об этом заявил представитель восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.

«За эти сутки враг на Бахмутском отрезке фронта 157 раз обстрелял разными видами артиллерии. Произошло 53 боестолкновения, 16 раз обстрелял только сам Бахмут и 23 боестолкновения произошло в районе самого города. В ходе боев 221 враг был убит, 314 получили ранения различной степени тяжести», — сказал Череватый.

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На вопрос, есть ли возможность подвозить защитникам Бахмута необходимые вещи, он ответил, что сейчас украинские инженеры и командиры делают все, чтобы поставлять защитникам Бахмута необходимую амуницию, боеприпасы, медикаменты и еду. Также обеспечивается возможность вывоза из города раненых солдат.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 158 тысяч своих солдат — из них 1010 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/AXLs0nIguDk
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины российские потери потери врага

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