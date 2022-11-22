Оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области, есть жертвы 22 ноября, 15:02 Последствия обстрела Донецкой области (Фото:Нацполиция)

В Донецкой области российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов. Есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В ведомстве также уточнили, что правоохранители также задокументировали 29 военных преступлений РФ.

«Полиция Донбасса задокументировала 29 военных преступлений России за сутки. Оккупанты совершили огневые атаки на 17 населенных пунктов, убили и ранили гражданских жителей», — говорится в сообщении.

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Российские оккупанты совершили семь огневых атак на Авдеевку. Также россияне обстреливали Бахмут, Краматорск Курахово, пгт Большая Новоселка, Очеретино, Северное, села Каменка, Веселое, Водяное, Северное, Ласточкино, Тонечко, Максимилиановка, Георгиевка, Карловка, Петровка.

В Нацполиции уточнили, что россияне били по мирному населению из РСЗО Град, Ураган, артиллерии, минометов и ракет. Повредили четыре жилых дома, АЗС и автосалон.

Зафиксировано четыре ракетных удара по Краматорску: российские снаряды попали в инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали.

Из РСЗО Град российские войска атаковали село Георгиевка Марьинской общины, убили человека. От артиллерийских обстрелов погибли мирные жители в Курахово и селе Петровка Торецкой общины.

Также обстрелы не прекращаются в Бахмуте. В результате вражеских попаданий погибли и травмировались мирные жители, повреждены два частных дома. Ранены люди в Максимильяновке и Авдеевке.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

22 ноября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что главной целью российских оккупантов на востоке Украины является выход на границы Донецкой области.

По данным Генштаба, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской области, а также Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

