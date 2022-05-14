Оккупанты за сутки обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области 14 мая, 11:43 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов россиян (Фото:Национальная полиция Украины via Telegram)

В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов. Разрушения получил 61 объект: жилые дома, промышленные и аграрные предприятия, железная дорога.

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Об этом сообщает Нацполиция.

Отмечено, что российские войска ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Авдеевка, Железное, Лиман, Славянск, Святогорск, Северск, Угледар, Марьинка, Ильинка, Новолуганское, Яровое, Бахмутское, Богородичное.

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"Враг обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня Ураган", - говорится в сообщении.

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