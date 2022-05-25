Разрушены дома, больница, вокзал. Российские оккупанты за сутки нанесли 25 ударов по Донецкой области, есть погибшие и раненые — фото 25 мая, 11:29 Цей матеріал також доступний українською За сутки оккупанты нанесли 25 ударов по Донецкой области (Фото:t.me/UA_National_Police)

За сутки российские оккупанты нанесли 25 ударов по Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщает Нацполиция.

В ведомстве заявили, что оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов. Разрушения получили 45 гражданских объектов — жилые дома, больница, железнодорожный вокзал, завод, строительное предприятие, критическая инфраструктура.

Видео дня

Враг ударил по населенным пунктам - Авдеевка, Славянск, Краматорск, Николаевка, Лиман, Торецк, Бахмут, Соледар, Железное, Нелиповка, Нью-Йорк, Райгородок, Бердичи, Щербиновка, Ласточкино, Калиново, Орловка, Улакли.

Фото: t.me/UA_National_Police

Фото: t.me/UA_National_Police

Фото: t.me/UA_National_Police

В Нацполиции добавили, что российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок, реактивных систем залпового огня Град и Торнадо.

На всех местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.