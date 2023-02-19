Оккупанты за сутки 55 раз обстреляли Херсонскую область, повреждены жилые дома

19 февраля, 09:50
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Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

За минувшие сутки, 18 февраля, российские войска 55 раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего двое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.

Отмечается, что мирные населенные пункты атаковали с РСЗО, минометов, артиллерии, БМП и БПЛА.

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Кроме того, армия РФ обстреляла девять раз Херсон. В городе повреждены жилые дома.

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По данным, ОВА, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести.

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, чтобы дискредитировать ВСУ на временно захваченной части Херсона, россияне обстреливают подконтрольные им территории. В частности, захватчики атакуют медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения.

Российские оккупанты в четверг, 16 февраля, обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погибли три человека.

https://www.youtube.com/embed/_x5m5vALLgk
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Херсонская область Пострадавшие Война России против Украины

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