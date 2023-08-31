Оккупанты за сутки 25 раз обстреляли приграничные районы Сумской области — ОВА
Обстрел (Фото:ВМС)
Российские оккупанты за среду, 30 августа, 25 раз обстрелял приграничные населенные пункты Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Игорь Кальченко в Telegram.
«В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 211 взрывов», — пишет он.
Глава ОВА уточнил, что оккупанты обстреляли следующие общины:
- Путивльскую,
- Великописаревскую,
- Юнаковскую,
- Белопольскую,
- Краснопольскую,
- Хотинскую,
- Середино-Будскую.
В результате, по его данным, были повреждены три частных дома и два частных трактора в Путивльской общине, а также два административных здания в Середино-Будской общине.