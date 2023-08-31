Оккупанты за сутки 25 раз обстреляли приграничные районы Сумской области — ОВА

31 августа, 03:45
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Обстрел (Фото:ВМС)

Обстрел (Фото:ВМС)

Российские оккупанты за среду, 30 августа, 25 раз обстрелял приграничные населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Игорь Кальченко в Telegram.

«В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 211 взрывов», — пишет он.

Видео дня

Глава ОВА уточнил, что оккупанты обстреляли следующие общины:

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  • Путивльскую,
  • Великописаревскую,
  • Юнаковскую,
  • Белопольскую,
  • Краснопольскую,
  • Хотинскую,
  • Середино-Будскую.

В результате, по его данным, были повреждены три частных дома и два частных трактора в Путивльской общине, а также два административных здания в Середино-Будской общине.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Обстрел Сумская область

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