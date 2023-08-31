Оккупанты за сутки 25 раз обстреляли приграничные районы Сумской области — ОВА 31 августа, 03:45 Обстрел (Фото:ВМС)

Российские оккупанты за среду, 30 августа, 25 раз обстрелял приграничные населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Игорь Кальченко в Telegram.

«В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 211 взрывов», — пишет он.

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Глава ОВА уточнил, что оккупанты обстреляли следующие общины:

Путивльскую,

Великописаревскую,

Юнаковскую,

Белопольскую,

Краснопольскую,

Хотинскую,

Середино-Будскую.

В результате, по его данным, были повреждены три частных дома и два частных трактора в Путивльской общине, а также два административных здания в Середино-Будской общине.