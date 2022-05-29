Оккупанты за неделю вывезли в фильтрационный лагерь почти 3 тысячи мариупольцев, среди них дети — Денисова 29 мая, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В течение последней недели россияне принудительно вывезли из Мариуполя в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3000 украинцев, среди которых более 300 детей.

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Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Отмечено, что после фильтрационных мероприятий оккупанты формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а затем в депрессивные регионы России.

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По словам Денисовой, по меньшей мере 10% не проходящих фильтрацию горожан признаются оккупантами «опасными для российского режима». Их арестовывают, после чего отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Оленовка Донецкой области, или везут в печально известную тюрьму Изоляция в Донецке.





«Нахождение там сопровождается многочасовыми допросами, пытками, угрозами казни и принуждением к сотрудничеству», — отмечает омбудсмен.



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