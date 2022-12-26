Оккупанты за неделю более 500 раз обстреляли Запорожскую область 26 декабря, 17:19 Последствия российского обстрела Запорожской области, 24 декабря (Фото:Александр Старух / Telegram)

Российские оккупанты за последнюю неделю обстреливали Запорожскую область 590 раз, из них 51 — за последние сутки.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух во время брифинга в понедельник, 26 декабря.

Он уточнил, что за этот период были разрушены около 150 объектов, в том числе школа и объекты энергетической инфраструктуры.

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По его словам, определенные объекты были восстановлены безотлагательно в тот же день, а некоторые требуют длительного времени на восстановление. К примеру, для строительства нового трансформатора надо 4−6 месяцев даже при наличии средств.

Ночью в субботу, 24 декабря, российские войска ударили ракетами по пригороду Запорожья. Без пострадавших и жертв.

15 декабря российские оккупанты выпустили по Запорожью и району 21 ракету.