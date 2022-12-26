Оккупанты за неделю более 500 раз обстреляли Запорожскую область

26 декабря, 17:19
Поделиться:
Последствия российского обстрела Запорожской области, 24 декабря (Фото:Александр Старух / Telegram)

Последствия российского обстрела Запорожской области, 24 декабря (Фото:Александр Старух / Telegram)

Российские оккупанты за последнюю неделю обстреливали Запорожскую область 590 раз, из них 51 — за последние сутки.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух во время брифинга в понедельник, 26 декабря.

Он уточнил, что за этот период были разрушены около 150 объектов, в том числе школа и объекты энергетической инфраструктуры.

Видео дня

Читайте также:
Проверяли и избивали. В оккупированной Васильевке россияне два дня держали в заложниках людей, ехавших из Запорожья к близким

По его словам, определенные объекты были восстановлены безотлагательно в тот же день, а некоторые требуют длительного времени на восстановление. К примеру, для строительства нового трансформатора надо 4−6 месяцев даже при наличии средств.

Ночью в субботу, 24 декабря, российские войска ударили ракетами по пригороду Запорожья. Без пострадавших и жертв.

15 декабря российские оккупанты выпустили по Запорожью и району 21 ракету.

https://www.youtube.com/watch?v=VFNoeT6hL0U&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожье Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X