Оккупанты вывозят украинский урожай из Мариупольского района зерновозами — советник мэра 13 ноября, 19:54 Оккупанты продолжают воровать украинское зерно на оккупированных территориях (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российские оккупанты ежедневно вывозят украинский урожай зерновозами из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Зерновозы на номерах 23 и 26 региона (Краснодарский и Ставропольский край). Украденное зерно вывозится через Мариуполь в сторону Ростова-на-Дону», — написал Андрущенко.



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По его словам, мародерство в государственных масштабах не останавливается.



«Это и есть часть того зерна, которое так „искренне“ предлагает Россия почти даром международному сообществу», — добавил советник мэра.



Он также отметил, что из-за грузового транспорта, не соблюдающего ни правил, ни норм поведения на дороге, в Мариуполе образовались пробки.

«Что бы там не рассказывали пропагандисты, но украинцы остаются для россиян людьми второго сорта. Даже при наличии российского паспорта», — подытожил Андрющенко.