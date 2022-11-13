Оккупанты вывозят украинский урожай из Мариупольского района зерновозами — советник мэра
Оккупанты продолжают воровать украинское зерно на оккупированных территориях (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Российские оккупанты ежедневно вывозят украинский урожай зерновозами из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
«Зерновозы на номерах 23 и 26 региона (Краснодарский и Ставропольский край). Украденное зерно вывозится через Мариуполь в сторону Ростова-на-Дону», — написал Андрущенко.
По его словам, мародерство в государственных масштабах не останавливается.
«Это и есть часть того зерна, которое так „искренне“ предлагает Россия почти даром международному сообществу», — добавил советник мэра.
Он также отметил, что из-за грузового транспорта, не соблюдающего ни правил, ни норм поведения на дороге, в Мариуполе образовались пробки.
«Что бы там не рассказывали пропагандисты, но украинцы остаются для россиян людьми второго сорта. Даже при наличии российского паспорта», — подытожил Андрющенко.