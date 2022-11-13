Оккупанты вывозят украинский урожай из Мариупольского района зерновозами — советник мэра

13 ноября, 19:54
Поделиться:
Оккупанты продолжают воровать украинское зерно на оккупированных территориях (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Оккупанты продолжают воровать украинское зерно на оккупированных территориях (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российские оккупанты ежедневно вывозят украинский урожай зерновозами из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Зерновозы на номерах 23 и 26 региона (Краснодарский и Ставропольский край). Украденное зерно вывозится через Мариуполь в сторону Ростова-на-Дону», — написал Андрущенко.

Видео дня

По его словам, мародерство в государственных масштабах не останавливается.

«Это и есть часть того зерна, которое так „искренне“ предлагает Россия почти даром международному сообществу», — добавил советник мэра.

Читайте также:
Чтобы скрыть следы своих преступлений. В Мариуполе оккупанты уничтожают поврежденные обстрелами дома — видео

Он также отметил, что из-за грузового транспорта, не соблюдающего ни правил, ни норм поведения на дороге, в Мариуполе образовались пробки.

«Что бы там не рассказывали пропагандисты, но украинцы остаются для россиян людьми второго сорта. Даже при наличии российского паспорта», — подытожил Андрющенко.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Мариуполь Зерно Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X