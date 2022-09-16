Трупы вывозят грузовиками. Генштаб сообщил, как оккупанты пытаются скрыть потери после ударов ВСУ 16 сентября, 07:09 Генштаб сообщил, как оккупанты скрывают свои потери (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупанты пытаются скрыть свои массовые потери после ударов Сил обороны Украины по местам сосредоточения вражеской живой силы.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке за пятницу, 16 сентября.

После эффективных высокоточных ударов ВСУ в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

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Накануне вечером Генштаб сообщал, что на Слобожанском направлении россияне понесли большие потери. 202-й и 204-й стрелковые полки второго армейского корпуса, которые участвовали в боях, вывели на временно оккупированные территории в Луганской области и будут расформированы.

Остатки личного состава распределили по подразделениям мобилизационного резерва. Также из-за огромного количества раненых в Новоайдаре (Луганская область) гражданские медучреждения, в том числе детскую больницу, обустраивают под военные госпитали.

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