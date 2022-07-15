Оккупанты спешно вывозят военную технику из Мелитополя

15 июля, 11:00
В Мелитополе оккупанты перебрасывают военную технику за город (Фото:РИА Мелитополь)

В Мелитополе оккупанты перебрасывают военную технику за город (Фото:РИА Мелитополь)

В Мелитополе российские оккупанты перебрасывают свою военную технику за город в сторону Кирилловки и Охримовки на берег Молочного лимана.

Мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил тактику террористических войск РФ, сообщает РИА Мелитополь.

По его словам, после того, как были разбиты две военные базы на аэродроме и в районе Мирного, оккупанты поняли, что они стали досягаемы для артиллерии, которую передают Украине западные партнеры. Поэтому таким образом они спасают остатки своей техники.

Видео дня
Читайте также:
В Мелитополе коллаборанты уже пытаются вернуться на сторону Украины

«Также они вывезли военную технику со двора мелитопольского многопрофильного центра профессионально-технического образования по бульвару 30-летия Победы. Но оставили там муляжи», — сказал Федоров.

https://www.youtube.com/embed/kKq7N_P86dk

Мэр подчеркнул, что сейчас особенно опасно для горожан находиться в нижней части Мелитополя, где на одном из предприятий расположен склад боеприпасов российских войск.

Читайте также:
Российские оккупанты готовятся к боевым действиям в Мелитополе — мэр

«Сегодня большая опасность для наших жителей. Так как рядом с домам непосредственно находится военная техника и склад боеприпасов рашистов», — добавил он.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Военная техника Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Томас Фридман
Американский журналист
Война в Украине вступила в новую опасную фазу

Война в Украине вот-вот вступит в свою самую опасную фазу: зимняя стратегия Путина — против летней стратегии НАТО

15 июля, 10:34
Мнения
Белорусская армия на учениях (Фото:Минобороны Беларуси)
«Каша в головах» /
Белорусы наконец-то начинают понимать, что реальной угрозой является именно Россия — интервью с Вячоркой
15 июля, 09:01
Страны
Адольф Гитлер, Саддам Хусейн, Бенито Муссолини и Иосиф Сталин — одни из самых кровавых диктаторов ХХ века (Фото:Коллаж НВ)
Самоубийство, расстрел, виселица /
НВ проанализировал обстоятельства смерти пятерых диктаторов, а также последующие изменения в их странах
15 июля, 07:15
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X