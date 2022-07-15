Оккупанты спешно вывозят военную технику из Мелитополя 15 июля, 11:00 В Мелитополе оккупанты перебрасывают военную технику за город (Фото:РИА Мелитополь)

В Мелитополе российские оккупанты перебрасывают свою военную технику за город в сторону Кирилловки и Охримовки на берег Молочного лимана.



Мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил тактику террористических войск РФ, сообщает РИА Мелитополь.

По его словам, после того, как были разбиты две военные базы на аэродроме и в районе Мирного, оккупанты поняли, что они стали досягаемы для артиллерии, которую передают Украине западные партнеры. Поэтому таким образом они спасают остатки своей техники.

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«Также они вывезли военную технику со двора мелитопольского многопрофильного центра профессионально-технического образования по бульвару 30-летия Победы. Но оставили там муляжи», — сказал Федоров.

Мэр подчеркнул, что сейчас особенно опасно для горожан находиться в нижней части Мелитополя, где на одном из предприятий расположен склад боеприпасов российских войск.

«Сегодня большая опасность для наших жителей. Так как рядом с домам непосредственно находится военная техника и склад боеприпасов рашистов», — добавил он.



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