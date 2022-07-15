Оккупанты спешно вывозят военную технику из Мелитополя
В Мелитополе оккупанты перебрасывают военную технику за город (Фото:РИА Мелитополь)
В Мелитополе российские оккупанты перебрасывают свою военную технику за город в сторону Кирилловки и Охримовки на берег Молочного лимана.
Мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил тактику террористических войск РФ, сообщает РИА Мелитополь.
По его словам, после того, как были разбиты две военные базы на аэродроме и в районе Мирного, оккупанты поняли, что они стали досягаемы для артиллерии, которую передают Украине западные партнеры. Поэтому таким образом они спасают остатки своей техники.
«Также они вывезли военную технику со двора мелитопольского многопрофильного центра профессионально-технического образования по бульвару 30-летия Победы. Но оставили там муляжи», — сказал Федоров.
Мэр подчеркнул, что сейчас особенно опасно для горожан находиться в нижней части Мелитополя, где на одном из предприятий расположен склад боеприпасов российских войск.
«Сегодня большая опасность для наших жителей. Так как рядом с домам непосредственно находится военная техника и склад боеприпасов рашистов», — добавил он.
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