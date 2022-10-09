Напуганы успехами ВСУ. Оккупанты вывозят свои семьи из Новой Каховки в Крым, коллаборанты «эвакуируются» в Луганск — Генштаб

9 октября, 07:58
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Люди проходят мимо памятника Тарасу Шевченко в Луганске, 20 сентября 2022 год (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Люди проходят мимо памятника Тарасу Шевченко в Луганске, 20 сентября 2022 год (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Новой Каховке Херсонской области представители оккупационных «властей» вывозят свои семьи во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Там рассказали, что 7 октября колонна из 12 микроавтобусов отправилась в Севастополь. Похожая ситуация и в Луганской области: из Старобельска начали эвакуацию коллаборантов в Луганск.

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«Враг и его миньоны убегают, напуганные успехами Сил обороны Украины», — заявили в Генштабе.

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Также оккупанты продолжают давить на малый и средний бизнес на временно оккупированных территориях. С начала октября в Горловке российская налоговая инспекция начала проверки с последующим рейдерским захватом компаний, у которых выявили нарушения.

«В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством», — рассказали в Генштабе.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Луганск Генштаб Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины

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