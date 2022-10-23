Пытаются вызвать гуманитарный кризис. Оккупанты вывозят продукты российского производства из магазинов Херсона

23 октября, 23:09
Поделиться:
В Херсоне исчезли товары российского производства с полок магазинов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В Херсоне исчезли товары российского производства с полок магазинов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Оккупационные власти Херсона продолжают вывозить все из города. Там пустыми стали полки магазинов.

Об этом сообщает Херсон Online.

По данным издания, местные жители Херсона начали публиковать фото с опустевшими полками продуктовых магазинов.

Также отмечается, что оккупанты вывозят не только продукты, но и оборудование с торговых точек. Таким образом, они хотят вызвать гуманитарный кризис в городе.

Видео дня

Читайте также:

Каховская ГЭС была оккупирована в первые дни российского вторжения (Фото:uhe.gov.ua) Риск «исторической катастрофы». Что известно об угрозе российского теракта на Каховской ГЭС, сценариях и последствиях подрыва ее дамбы

Оккупационная «власть» временно оккупированного Херсона в субботу, 22 октября, приказала жителям немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра через «напряженная ситуация на фронте».

Речь также обо всех подразделениях «министерства гражданской администрации». Оккупанты снова твердят о «опасность массированных обстрелов» со стороны украинских военных.

Херсон Online
Фото: Херсон Online
Херсон Online
Фото: Херсон Online

18 октября марионетка Кремля и коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жители временно захваченных районов Херсонской области собираются депортировать на левый берег Днепра. Также кремлевские гауляйтеры объявили, что на семь дней запретили въезд в регион для гражданских.

Читайте также:

Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook) «Россия до сих пор имеет преимущество». Интервью с Юрием Бутусовым о самых горячих точках на 1500 километрах фронта и обороне в воздухе

Глава Херсонской ОВА Янушевич призвал игнорировать призывы и требования оккупантов и подчеркнул, что они хотят использовать людей как «живой щит».

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио НВ ранее заявила, что коллаборанты на Херсонщине пытаются организовать депортацию населения и хотят создать для пропагандистских СМИ «картинку» того, что местные жители якобы боятся ВСУ, однако поведение украинцев доказывает обратное.

Читайте также:
«Мобилизированные могут прикрывать отступление». Путин и военные еще не согласовали, как поступят с Херсоном — Попович

По состоянию на 21 октября украинские военные освободили 88 населенных пунктов в Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/vy1mN2PIogc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Продукты Российская агрессия Херсон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X