Пытаются вызвать гуманитарный кризис. Оккупанты вывозят продукты российского производства из магазинов Херсона 23 октября, 23:09 В Херсоне исчезли товары российского производства с полок магазинов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Оккупационные власти Херсона продолжают вывозить все из города. Там пустыми стали полки магазинов.

Об этом сообщает Херсон Online.

По данным издания, местные жители Херсона начали публиковать фото с опустевшими полками продуктовых магазинов.

Также отмечается, что оккупанты вывозят не только продукты, но и оборудование с торговых точек. Таким образом, они хотят вызвать гуманитарный кризис в городе.

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Оккупационная «власть» временно оккупированного Херсона в субботу, 22 октября, приказала жителям немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра через «напряженная ситуация на фронте».

Речь также обо всех подразделениях «министерства гражданской администрации». Оккупанты снова твердят о «опасность массированных обстрелов» со стороны украинских военных.

Фото: Херсон Online

Фото: Херсон Online

18 октября марионетка Кремля и коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жители временно захваченных районов Херсонской области собираются депортировать на левый берег Днепра. Также кремлевские гауляйтеры объявили, что на семь дней запретили въезд в регион для гражданских.

Глава Херсонской ОВА Янушевич призвал игнорировать призывы и требования оккупантов и подчеркнул, что они хотят использовать людей как «живой щит».

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио НВ ранее заявила, что коллаборанты на Херсонщине пытаются организовать депортацию населения и хотят создать для пропагандистских СМИ «картинку» того, что местные жители якобы боятся ВСУ, однако поведение украинцев доказывает обратное.

По состоянию на 21 октября украинские военные освободили 88 населенных пунктов в Херсонской области.