Оккупанты вывозят из Запорожской области украинское зерно — ОВА 11 мая, 01:51 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты вывозят зерно из Украины (Фото:Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters)

Российские оккупанты вывозят из Запорожской области украинское зерно и овощи.

Об этом говорится в сообщении Telegram Запорожской ОВА.



«Усиливается экономическое сотрудничество оккупированных территорий с крымскими предпринимателями. Из Полиг зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, оккупанты готовят к транспортировке в Россию. Кроме того, из Энергодара в направлении Каменки-Днепровской под охраной военных выехала колонна российских грузовиков, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны – оккупированный Крым», – отмечается в сообщении.

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Отмечается, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым похищенные в Украине овощи.

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