Оккупанты вывозят из Запорожской области украинское зерно — ОВА
Оккупанты вывозят зерно из Украины (Фото:Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters)
Российские оккупанты вывозят из Запорожской области украинское зерно и овощи.
Об этом говорится в сообщении Telegram Запорожской ОВА.
«Усиливается экономическое сотрудничество оккупированных территорий с крымскими предпринимателями. Из Полиг зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, оккупанты готовят к транспортировке в Россию. Кроме того, из Энергодара в направлении Каменки-Днепровской под охраной военных выехала колонна российских грузовиков, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны – оккупированный Крым», – отмечается в сообщении.
Отмечается, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым похищенные в Украине овощи.
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