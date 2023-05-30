Оккупанты вывозят документы из Кременной — ЦНС

30 мая, 01:24
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Кременная (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Кременная (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты вывозят документы из захваченных ими госучреждений города Кременная Луганской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Россияне вывозят во временно оккупированный Луганск документацию из государственных учреждений Кременной», — говорится в сообщении.

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Ранее ЦНС сообщил, что оккупанты вывозят в Россию документацию и имущество из захваченных украинских государственных учреждений в Запорожской и Херсонской областях.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Луганская область Война в Украине Кременная

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