Оккупанты вывозят документы из Кременной — ЦНС 30 мая, 01:24 Кременная (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты вывозят документы из захваченных ими госучреждений города Кременная Луганской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«Россияне вывозят во временно оккупированный Луганск документацию из государственных учреждений Кременной», — говорится в сообщении.

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Ранее ЦНС сообщил, что оккупанты вывозят в Россию документацию и имущество из захваченных украинских государственных учреждений в Запорожской и Херсонской областях.