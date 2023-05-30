Оккупанты вывозят документы из Кременной — ЦНС
Кременная (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
Оккупанты вывозят документы из захваченных ими госучреждений города Кременная Луганской области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«Россияне вывозят во временно оккупированный Луганск документацию из государственных учреждений Кременной», — говорится в сообщении.
Ранее ЦНС сообщил, что оккупанты вывозят в Россию документацию и имущество из захваченных украинских государственных учреждений в Запорожской и Херсонской областях.