Оккупанты продолжают вывозить детей-сирот из Луганской области в Россию — Гайдай 2 октября, 11:52 Оккупанты продолжают вывозить украинских детей в Россию (Фото:REUTERS / Agustin Marcarian)

Оккупанты продолжают вывозить в Россию детей-сирот с временно захваченных территорий Украины. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Еще 76 детей-сирот вывезены в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних в РФ, расположенные в Московской области. В настоящее время четыре региона России должны принять их в составе семейных групп», — написал глава ОВА.

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По его словам, еще 104 ребенка, которые находятся под наблюдением в социальных учреждениях так называемой «ЛНР», готовятся к передаче под опеку в российские семьи.



«Это позволяет оккупантам сократить пропасть поколений, особенно среди мужского населения, она ежедневно растет вместе с количеством погибших военных. Что будет с этим вопросом в так называемой „ЛНР“, россиянам безразлично — понимают, что в Луганской области они временно», — добавил Гайдай.

В начале сентября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ депортировала в свою страну более 7 тысяч украинских детей. Пока Киеву удалось вернуть только 51 несовершеннолетнего.

«Россия делает все, чтобы наши дети не возвращались к нам, даже упростили свое законодательство относительно усыновления», — отметил он.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях.

