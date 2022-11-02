«Эвакуация» оккупантов: войска РФ вывозят архивные документы из Херсона — Генштаб 2 ноября, 07:21 Генштаб сообщил, как оккупанты проводят «эвакуацию» из Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/)

Российские оккупанты вывозят архивные документы из административных зданий захваченного Херсона.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 2 ноября.

Также в сводке говорится о продолжении принудительной эвакуации жителей Херсонской области.

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В частности, из населенного пункта Большая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен.

Накануне российское пропагандистское агентство ТАСС сообщало о подготовке депортации жителей Каховского района.

В Генштабе ВСУ 1 ноября сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительное перемещение мирных жителей на временно захваченных территориях в Херсонской области и распространяют информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. Российская оккупационная «администрация» переместилась в Скадовск.