«Эвакуация» оккупантов: войска РФ вывозят архивные документы из Херсона — Генштаб

2 ноября, 07:21
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Генштаб сообщил, как оккупанты проводят «эвакуацию» из Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/)

Генштаб сообщил, как оккупанты проводят «эвакуацию» из Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/)

Российские оккупанты вывозят архивные документы из административных зданий захваченного Херсона.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 2 ноября.

Также в сводке говорится о продолжении принудительной эвакуации жителей Херсонской области.

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В частности, из населенного пункта Большая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен.

Накануне российское пропагандистское агентство ТАСС сообщало о подготовке депортации жителей Каховского района.

В Генштабе ВСУ 1 ноября сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительное перемещение мирных жителей на временно захваченных территориях в Херсонской области и распространяют информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. Российская оккупационная «администрация» переместилась в Скадовск.

https://www.youtube.com/watch?v=vy1mN2PIogc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Херсон Херсонская область Архив Война России против Украины

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