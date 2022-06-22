Для перегруппировки. Оккупанты выводят войска и технику из Мариуполя — советник мэра
Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
Российские военные начали вывозить технику из временно оккупированного Мариуполя. Колонны движутся в направлении Бердянск-Пологи.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам Андрющенко, оккупанты демонтировали стационарные блок-посты в городе и оставили только контрольные пункты.
Андрющенко объяснил, что, вероятно, это связано с перегруппировкой российских войск на другие участки фронта.
«Изменение тактики связано с выводом большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта. Банальная нехватка ресурса. В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направление Бердянск-Пологи», — пишет Андрющенко.
Как отметил советник городского головы Мариуполя, настроение среди оккупантов далеко от того, что описывает пропаганда. Российские военные не хотят продолжать воевать, а разговоров о сдаче в плен — больше.
Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.
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