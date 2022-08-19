Оккупанты выводят технику из Энергодара — СМИ 19 августа, 11:00 Оккупанты размещают свою технику в ближайших селах (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты выводят свою технику из захваченного Энергодара Запорожской области, сообщает Telegram-канал Энергодар Сегодня.

Отмечается, что российская техника направляется в ближайшие села.

Причины таких действий оккупантов неизвестны.

Накануне вечером глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что в районе Энергодара, где расположенная Запорожская АЭС, заметили движение техники оккупантов.

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Украинская разведка сообщала, что получила подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС.

По их данным, оккупанты приказали персоналу станции оставаться дома, а представители Росатома покинули украинскую АЭС.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Инфографика: НВ

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