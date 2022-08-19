Оккупанты выводят технику из Энергодара — СМИ

19 августа, 11:00
Оккупанты размещают свою технику в ближайших селах (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты размещают свою технику в ближайших селах (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты выводят свою технику из захваченного Энергодара Запорожской области, сообщает Telegram-канал Энергодар Сегодня.

Отмечается, что российская техника направляется в ближайшие села.

Причины таких действий оккупантов неизвестны.

Накануне вечером глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что в районе Энергодара, где расположенная Запорожская АЭС, заметили движение техники оккупантов.

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Украинская разведка сообщала, что получила подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС.

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По их данным, оккупанты приказали персоналу станции оставаться дома, а представители Росатома покинули украинскую АЭС.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

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Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Военная техника Запорожская область Энергодар Война России против Украины

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