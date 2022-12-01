Оккупанты выводят свои войска из населенных пунктов Херсонской области: Генштаб назвал причину
Генштаб объяснил, зачем оккупанты выводят свои войска из населенных пунктов Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Из отдельных населенных пунктов на захваченной части Херсонской области российские оккупанты вывели свои войска.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 1 декабря, эти силы оккупанты рассредоточили в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки — Голая Пристань.
Основа часть войск — это мобилизованные россияне.
Также Генштаб отметил, что наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки.
Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.