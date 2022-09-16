Обстановка на юге: оккупанты выводят наиболее деморализованных военных в тылы — оперативное командование

16 сентября, 14:27
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Подразделения оккупантов на юге Украины растеряны (Фото:Генштаб)

Подразделения оккупантов на юге Украины растеряны (Фото:Генштаб)

На юге Украины российские оккупанты растеряны из-за поражения пунктов управления, офицерского состава и невозможности подвоза оружия и боеприпасов.

Об этом в ходе брифинга рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, российское военное руководство пытается предотвратить массовую сдачу своих солдат в плен. Для этого они проводят работу с личным составом.

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«Создают ротацию подразделений, чтобы максимально деморализованных вывозить в тыл, и там проводить их обработку, а уже после этого выводить на передовую. Все это делается довольно суетливо, потому что времени мало. Пораженные пункты управления и логистические центры не дают им такой возможности, поскольку они не могут поставлять на передовую и средства защиты, и оружие, и боеприпасы. У них нет определенного количества опытных командиров, потому что поражены пункты управления. Поражен офицерский состав. Мы сейчас пытаемся использовать такой период их растерянности, чтобы реализовать свои планы», — сказала Гуменюк.

Ранее Гуменюк заявила, что Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

https://www.youtube.com/watch?v=BMLTOUtjDgQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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