Обстановка на юге: оккупанты выводят наиболее деморализованных военных в тылы — оперативное командование
Подразделения оккупантов на юге Украины растеряны (Фото:Генштаб)
На юге Украины российские оккупанты растеряны из-за поражения пунктов управления, офицерского состава и невозможности подвоза оружия и боеприпасов.
Об этом в ходе брифинга рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, российское военное руководство пытается предотвратить массовую сдачу своих солдат в плен. Для этого они проводят работу с личным составом.
«Создают ротацию подразделений, чтобы максимально деморализованных вывозить в тыл, и там проводить их обработку, а уже после этого выводить на передовую. Все это делается довольно суетливо, потому что времени мало. Пораженные пункты управления и логистические центры не дают им такой возможности, поскольку они не могут поставлять на передовую и средства защиты, и оружие, и боеприпасы. У них нет определенного количества опытных командиров, потому что поражены пункты управления. Поражен офицерский состав. Мы сейчас пытаемся использовать такой период их растерянности, чтобы реализовать свои планы», — сказала Гуменюк.
Ранее Гуменюк заявила, что Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.
12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.
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