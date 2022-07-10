Оккупанты выводят из строя боевую технику, чтобы избежать отправки на войну — ГУР 10 июля, 14:04 Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты ломают технику, чтобы подразделение осталось на территории РФ.

Об этом сообщает ГУР.

«Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и девять командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы.», — сообщении.



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Отмечено, что выведение из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер.



По данным разведки, командующий южным военным округом обратился в фсб страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину.

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