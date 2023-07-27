Оккупанты вывезли в Беларусь более 3 тысячи украинских детей — Кислица 27 июля, 04:42 Дети (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Российские оккупантов под видом «оздоровления» вывезли в Беларусь более 3 тысяч украинских детей.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, передает Укринформ.



Выступая на Совбезе ООН он обратился к членам от Беларуси, заявив, что на территорию их страны было отправлено более 3 тысяч детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Он отметил, что депортированных детей «подвергают антиукраинской индоктринации и пропаганде, направленной на прививку ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории».

Как Беларусь и РФ причастны к депортации украинских детей

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит, в том числе, через территорию Беларуси, заявлял он.

С сентября 2022 года в Беларусь депортировали около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет, писала британская The Telegraph.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

В среду, 19 июля, глава БКК Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

В четверг, 20 июля, МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства относительно их причастности к депортации детей из Украины.