Оккупанты вывезли свою технику из Запорожской АЭС из-за визита делегации МАГАТЭ 2 сентября, 19:25 Российские оккупанты на Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты вывезли всю свою технику с территории Запорожской АЭС из-за приезда миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ).

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В связи с приездом комиссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод Атом Энергомаш, остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах», — сообщили там.

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Кроме того, по данным Генштаба, рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе Потерянный мир покинула Херсон и вывезла в оккупированный Крым награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках.

В районах Херсона и Энергодара точными ударами ВСУ уничтожили три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и в роту личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области.

«Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений», — заявили в Генштабе.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались пять представителей миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



Инфографика: НВ

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

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