Оккупанты вывезли один из заводов Волчанска на территорию РФ, а в помещениях обустроили концлагерь — председатель ОВА 25 апреля, 04:05 Цей матеріал також доступний українською В помещениях завода устроили тюрьму (Фото:donaldtong94/pexels)

Оккупанты на Харьковщине вывезли один из заводов на территорию России. А в помещениях обустроили концлагерь для пыток жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает Укринформ.



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По его словам, концлагерь обустроили в помещение одного из заводов в Вовчанске.

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«В помещениях завода устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенной пытке, заставляют сотрудничать, становиться в ряды вооруженных сил россии», — сказал Синегубов.

Он также добавил, что подобные действия противник совершал и в оккупированном Изюме для «мобилизации» местного населения.

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