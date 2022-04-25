Оккупанты вывезли один из заводов Волчанска на территорию РФ, а в помещениях обустроили концлагерь — председатель ОВА

25 апреля, 04:05
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В помещениях завода устроили тюрьму (Фото:donaldtong94/pexels)

В помещениях завода устроили тюрьму (Фото:donaldtong94/pexels)

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Оккупанты на Харьковщине вывезли один из заводов на территорию России. А в помещениях обустроили концлагерь для пыток жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает Укринформ.

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По его словам, концлагерь обустроили в помещение одного из заводов в Вовчанске.

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«В помещениях завода устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенной пытке, заставляют сотрудничать, становиться в ряды вооруженных сил россии», — сказал Синегубов.

Он также добавил, что подобные действия противник совершал и в оккупированном Изюме для «мобилизации» местного населения.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Харьковская область Волчанск Война России против Украины

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