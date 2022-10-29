Оккупанты вывезли из Херсона в Крым городской транспорт, в Новой Каховке принудительно эвакуируют людей — Генштаб

29 октября, 19:21
Поделиться:
Украинские защитники (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские защитники (Фото:facebook.com/okPivden)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 29 октября, на 248-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании украинских защитников на отдельных направлениях, не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях;
  • угроза ракетных ударов и атаки ударных беспилотников с территории Беларуси остается;
  • за сутки россияне нанесли пять ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов;
  • транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности города Херсона, перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым. Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли;
  • под предлогом проведения подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр;
  • по имеющейся информации, в незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной территории Луганской области значительные проблемы с денежным обеспечением. Боевики не получают назначенных выплат;
  • авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла по врагу 17 ударов. 11 из них — по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три — по взводным опорным пунктам, а также три — по позициям комплексов ПВО противника;
  • подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, два состава боеприпасов, зенитную ракетную установку и шесть других важных военных объектов оккупантов.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid026wGaiQtU35x4wejPi4SyssYVhwpmWxUAQaFMdn4vp8Ut2oZQJfBwM31bTEVQVbwCl

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор РФ потеряла около 70 250 своих солдат.

https://www.youtube.com/watch?v=elD2vjPNC7E&feature=emb_title
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X