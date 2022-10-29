Оккупанты вывезли из Херсона в Крым городской транспорт, в Новой Каховке принудительно эвакуируют людей — Генштаб 29 октября, 19:21 Украинские защитники (Фото:facebook.com/okPivden)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 29 октября, на 248-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании украинских защитников на отдельных направлениях, не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях;

угроза ракетных ударов и атаки ударных беспилотников с территории Беларуси остается;



за сутки россияне нанесли пять ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов;

транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности города Херсона, перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым. Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли;

под предлогом проведения подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр;

по имеющейся информации, в незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной территории Луганской области значительные проблемы с денежным обеспечением. Боевики не получают назначенных выплат;



авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла по врагу 17 ударов. 11 из них — по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три — по взводным опорным пунктам, а также три — по позициям комплексов ПВО противника;

подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, два состава боеприпасов, зенитную ракетную установку и шесть других важных военных объектов оккупантов.



Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор РФ потеряла около 70 250 своих солдат.