«Сохранение культурных ценностей». В Херсоне россияне фурами вывезли экспонаты и имущество из художественного музея 5 ноября, 11:42 В Херсоне россияне фурами вывозили экспонаты и имущество из художественного музея (Фото:Серов Сергей Александрович/Wikipedia)

С 31 октября по 3 ноября оккупанты в Херсоне завезли в художественный музей имени Алексея Шовкуненко три-четыре десятка человек, которые выносили произведения искусства и оргтехнику. Для этого использовались фуры и школьные автобусы.

Об этом сообщили на официальной странице музея в Facebook.

«Херсонский художественный музей разграблен российскими оккупантами. Это по-ихнему называется „эвакуация“, по-нашему — мародерство под лозунгами „сохранение культурных ценностей“», — говорится в публикации.

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Как отмечается, картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в тряпки.

По данным работников музея, 1 ноября загрузили и вывезли в сопровождении вооруженных автоматами людей в гражданском три фуры и школьный автобус, 2 ноября — еще две фуры, 3 ноября забирали остатки автобусом уже без вооруженной охраны.

«При похищении одной из лучших коллекций Украины вокруг музея стояли блокпосты. Надеемся в ближайшее время узнать, что именно было незаконно вывезено за четыре дня, но в том, что самое ценное (XVII—XIX вв.) забрали в первую очередь, сомнений нет. Груз был направлен в Крым, но не факт, что это последний пункт назначения», — добавили в сообщении.

По последним данным, руководила «эвакуацией» псевдо-директор Наталья Десятова, которую жители Херсона могут знать как певицу из кафе Театральное.

Помогали так называемому директору некоторые сотрудники музея, которые сотрудничают с россиянами.

В июле российские военные вывезли из музеев Мариуполя все ценные экспонаты.

По информации горсовета, краеведческий и художественный музеи остались без своих коллекций, являющихся культурным наследием города и региона, а сами учреждения уничтожили.