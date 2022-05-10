В том числе 70 детей. Оккупанты вывезли 400 украинцев из Мариуполя 9 мая — советник мэра

10 мая, 15:32
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Оккупанты в Мариуполе, 5 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты в Мариуполе, 5 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты вывезли из Мариуполя 400 человек 9 мая, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко.

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«За вчера оккупанты депортировали из Мариуполя 400 человек, в том числе 70 детей. Ярость. Просто ярость», — написал Андрюшенко в Telegram.

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Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% зданий уничтожено российскими обстрелами. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в городе могут оставаться около 100 тысяч жителей.

https://www.youtube.com/embed/n0hC-6pZihw
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Война в Украине депортация

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