Якобы для фильтрации: оккупанты вывезли из села Боевое в Херсонской области почти 200 человек — Генштаб 3 марта, 09:01 Из села Боевое в Херсонской области оккупанты вывезли почти 200 человек (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты вывезли в неизвестном направлении якобы для проведения так называемых фильтрационных мероприятий почти 200 жителей села Боевое Херсонской области.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 3 марта.

В дома вывезенных людей расквартировывают российских наемников.

Как отметили в Генштабе, большинство жителей населенного пункта Боевое отказались передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной «администрации».

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Также известно, что местные жители давно оказались под давлением так называемых «властей».

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты ограничивают передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области.