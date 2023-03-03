Якобы для фильтрации: оккупанты вывезли из села Боевое в Херсонской области почти 200 человек — Генштаб

3 марта, 09:01
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Из села Боевое в Херсонской области оккупанты вывезли почти 200 человек (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Из села Боевое в Херсонской области оккупанты вывезли почти 200 человек (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты вывезли в неизвестном направлении якобы для проведения так называемых фильтрационных мероприятий почти 200 жителей села Боевое Херсонской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 3 марта.

В дома вывезенных людей расквартировывают российских наемников.

Как отметили в Генштабе, большинство жителей населенного пункта Боевое отказались передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной «администрации».

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Также известно, что местные жители давно оказались под давлением так называемых «властей».

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты ограничивают передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=BleHTIkCQvs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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