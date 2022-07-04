Генштаб о ситуации на Донбассе: оккупанты пытаются оттеснить ВСУ на рубеж Северск — Бахмут

4 июля, 08:00
На Донбассе продолжаются тяжелые бои (Фото:Генштаб)

На Донбассе продолжаются тяжелые бои (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении основные усилия вражеских группировок сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на границу Северск — Федоровка — Бахмут.

Об этом сообщает Генштаб.

На Краматорском направлении после проведения артиллерийской подготовки оккупанты форсировали реку Северский Донец, закрепляются в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

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На Бахмутском направлении террористические войска РФ активизировали обстрелы позиций украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанесли массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спорное и в районе Углегорской ТЭС.

При поддержке артиллерии оккупанты ведут наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спорное, Клиново и Майорск, успеха не имеют.

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На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка. Вражеская штурмовая авиация нанесла ракетные удары в районах восточной окраины населенного пункта Авдеевка и Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты систематически ведут огонь с целью сковывания подразделений Сил обороны и недопущения их перебрасывания на другие направления.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Война России против Украины

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