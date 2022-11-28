Оккупанты депортируют людей с левобережной части Херсонской области — замглавы облсовета
Оккупанты вывозят жителей левобережной части Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
На временно захваченной левобережной части Херсонской области российские оккупанты продолжают депортацию людей.
Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
По его словам, количество громад, на жителей которых оказывают давление, увеличивается.
«Желающих уезжать действительно немного, потому что пример освобожденной правобережной части вселил в людей чувство быстрого освобождения. Многие выезжают самостоятельно через Крым в третьи страны», — написал Соболевский.
Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.