Оккупанты депортируют людей с левобережной части Херсонской области — замглавы облсовета 28 ноября, 14:37 Оккупанты вывозят жителей левобережной части Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На временно захваченной левобережной части Херсонской области российские оккупанты продолжают депортацию людей.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По его словам, количество громад, на жителей которых оказывают давление, увеличивается.

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«Желающих уезжать действительно немного, потому что пример освобожденной правобережной части вселил в людей чувство быстрого освобождения. Многие выезжают самостоятельно через Крым в третьи страны», — написал Соболевский.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.