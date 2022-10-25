Оккупанты выпустили ракеты по Днепру, начался пожар на заправке

25 октября, 21:47
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Последствия удара россиян по Днепру 30 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Последствия удара россиян по Днепру 30 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Российские оккупанты во вторник, 25 октября, выпустили ракеты по Днепру. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке, его тушат спасатели.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов написал в Facebook, что в городе, вероятно, «прилет». Суспільне сообщало о звуках взрывов в Днепре.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0279PaTy73jArpNP2jZQjbVSGhDL78jLQ5DyL18mgv6YPU5ThoZFRfvbU7GhxiyqsPl&id=100002157183088

«Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС», — заявил Тимошенко.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   АЗС Ракетные удары Город Днепр Пожар Война России против Украины

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