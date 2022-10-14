Оккупанты выпустили пять ракет из Белгорода по Харькову — ОВА 14 октября, 19:51 Синегубов добавил, что, по предварительной информации медиков, пострадавших нет (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские оккупанты днем в пятницу, 14 октября, выпустили по Харькову пять ракет со стороны российского Белгорода.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Вследствие дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе. Из российского Белгорода оккупанты выпустили пять ракет», — пишет он.

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Синегубов добавил, что, по предварительной информации медиков, пострадавших нет. На месте работают профильные службы и документируют преступления захватчиков.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов в поселке Октябрьский под Белгородом погибли три сотрудника Росгвардии, еще более 10 были ранены.