Оккупанты выпустили пять ракет из Белгорода по Харькову — ОВА
Синегубов добавил, что, по предварительной информации медиков, пострадавших нет (Фото:Воздушное командование Восток)
Российские оккупанты днем в пятницу, 14 октября, выпустили по Харькову пять ракет со стороны российского Белгорода.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
«Вследствие дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе. Из российского Белгорода оккупанты выпустили пять ракет», — пишет он.
Синегубов добавил, что, по предварительной информации медиков, пострадавших нет. На месте работают профильные службы и документируют преступления захватчиков.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов в поселке Октябрьский под Белгородом погибли три сотрудника Росгвардии, еще более 10 были ранены.