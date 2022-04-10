Российские войска выпустили по Украине почти 2 тысячи ракет
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)
Российские войска потратили на удары по Украине уже около 2 тысяч ракет. Кроме того, было выпущено несметное количество авиабомб, артиллерийские снаряды, мины.
Об этом в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.
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«Когда трусость нарастает, она превращается в катастрофу. Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них. Украина все это остановит», – сказал он.
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