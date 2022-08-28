Оккупанты выпустили из Белгорода по Харьковской области две ракеты 28 августа, 10:08 Ракетный удар (Фото:Воздушное командование Восток)

Приблизительно в полночь из российского Белгорода оккупанты выпустили по Харьковской области две ракеты.



Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Прошлой ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы. Впрочем, около полуночи российские оккупанты из города Белгород осуществили запуск двух ракет. Взрывы раздались в районе поселка Майское и г. Южное в Харьковском районе. Предварительно — без пострадавших и разрушений», — написал он.

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Отмечено, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали г. Харьков и мирное население Богодуховского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов. Повреждены жилые дома, объекты промышленности, произошли лесные пожары.



По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в пгт Золочев Богодуховского района один человек погиб. В пгт Донец Изюмского района один ранен. В пгт Слатино госпитализирован еще один раненый.





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