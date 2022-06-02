«С применением стратегической авиации». Оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты по Николаевской области — ОК Юг 2 июня, 20:36 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Донецкой области 28 мая 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Россия выпустила четыре крылатые ракеты по Николаевской области, сообщает Оперативное командование Юг.

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«По Николаевской области нанесен массированный ракетный удар с применением стратегической авиации. 4 крылатыми ракетами противник ударил по ранее разрушенному железнодорожному мосту в районе села Трихаты», — говорится в сообщении командования в Facebook.

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Отмечается, что также были атакованы черноморское побережье Николаевской области и тыловые районы позиций ВСУ.

«Очевидно, враг пытается усилить психологическое давление на мирное население и подразделения сил обороны, чтобы снизить динамику контрнаступательных действий», — говорится в сообщении.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что оккупанты при отступлении начали подрывать мосты, потому что боятся контрнаступления ВСУ.

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