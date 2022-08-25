Оккупанты выпустили более 100 боеприпасов по Сумской области

25 августа, 23:56
Поделиться:
Последствия обстрела Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Последствия обстрела Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Российские оккупанты 25 августа выпустили по территории Сумской области более 100 различных боеприпасов. Жертв или пострадавших среди гражданского населения нет.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Глава областной военной администрации отметил, что под огнем врага были территории:

  • Шалыгинской и Середино-Будской громад Шосткинского района;

    Видео дня

  • Хотинской и Белопольской громад Сумского района;

  • Великописаревской громады Ахтырского района.

Читайте также:
ВСУ сбили вражеский беспилотник над Сумской областью

По словам Живицкого, в Великописаревской общине сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и уничтожено заготовленное сено.

Он также проинформировал, что на территории Шосткинского района российские оккупанты использовали зажигательные боеприпасы.

24 августа Живицкий сообщил, что за сутки российские войска обстреляли три громады в области. Жертв или пострадавших не было.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X