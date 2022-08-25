Оккупанты выпустили более 100 боеприпасов по Сумской области 25 августа, 23:56 Последствия обстрела Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Российские оккупанты 25 августа выпустили по территории Сумской области более 100 различных боеприпасов. Жертв или пострадавших среди гражданского населения нет.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Глава областной военной администрации отметил, что под огнем врага были территории:

Шалыгинской и Середино-Будской громад Шосткинского района; Видео дня

Хотинской и Белопольской громад Сумского района;

Великописаревской громады Ахтырского района.

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По словам Живицкого, в Великописаревской общине сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и уничтожено заготовленное сено.

Он также проинформировал, что на территории Шосткинского района российские оккупанты использовали зажигательные боеприпасы.

24 августа Живицкий сообщил, что за сутки российские войска обстреляли три громады в области. Жертв или пострадавших не было.

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