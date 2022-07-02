За сутки оккупанты выпустили почти 300 боеприпасов по Сумской области 2 июля, 01:47 Оккупанты каждый день обстреливают Сумскую область (Фото:t.me/Zyvytskyy)

В течение дня, 1 июля, оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области. В результате обстрелов была повреждена инфраструктура.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Под вражеским огнем оказались Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Великописаревская, Глуховская и Краснопольская громады.

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В Шалыгинской общине пострадала от обломка российского снаряда 64-летняя женщина. Она работала на огороде в это время.

В результате обстрела также повреждена инфраструктура: дома мирных жителей, фермерские хозяйства, электросети и Водонапорная башня. Точное количество и характер разрушений выясняется.

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